Almanya'nın üzerindeki Ukrayna baskısı tırmanıyor

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’nden (CDU) Roderich Kiesewetter, Almanya’nın Ukrayna’ya silah sevkiyatının caydırıcı bir etki yaratarak Kiev’e yardımcı olabileceğini ifade etti. Kiesewetter, Almanya’nın gerçekçi bir tepki göstermesini gerekli bir hamle olarak tanımlıyor.

DW Türkçe’nin haberine göre, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz geçen hafta katıldığı bir programda bu durumu kesin bir dille reddetmişti. CDU’lu Kiesewetter ise “Buna Başkan Putin karşısında Almanya'nın yaptırımları da ihtimal dahilinde gördüğü ve (olası yaptırımların) dezavantajlarını ve masraflarını da göze aldığını göstermek de dahil” diyerek, "Almanya net bir duruş sergilemeli" şeklinde konuştu.

ABD tarafından da Almanya’ya yönelik eleştiriler gelmeye devam ediyor. ABD’li senatör Jim Risch, Almanya’nın silah sevkiyatı politikasına saygı duyduğunu, lakin Ukrayna krizinin istisnai bir durum oluşturduğunu ifade etti. Risch, Kuzey Akım 2 projesinin askıya alınmasının olumlu bir adım olacağını belirtti.

Almanya lideri Olaf Scholz, 7 Şubat’ta ABD Başkanı Joe Biden'la görüşecek. Scholz’ün 15 Şubat’ta da Putin ile görüşmesi bekleniyor.

Ukrayna'nın silah sevkiyatı talebi

Süddeutsche Zeitung’un haberine göre, Ukrayna’nın Berlin Büyükelçiliği Almanya Dışişleri Bakanlığı’na bir mektup gönderdi. Haberde, Ukrayna tarafının talebinin, Almanya’nın silah sevkiyatı konusundaki kararının en kısa sürede açıklanması olduğu belirtiliyor. Almanya’dan geniş çaplı askeri teçhizat isteyen Ukrayna tarafı, Almanya’dan talep edilen araç gereçlerin “savunma” amaçlı olduğu belirtiliyor.

Almanya, Ukrayna’ya şimdiye kadar sadece beş bin miğfer gönderme sözü vermişti.