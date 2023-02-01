Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu 'güvenlik endişesi' nedeniyle kapandı

Almanya’nın İstanbul Başkonsolosluğu'nun Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "güvenlik nedeniyle" başkonsolosluğun bugün (1 Şubat 2023) kapalı kalacağı belirtildi.

Konsolosluğun paylaşımında "Başkonsolosluğumuz güvenlik nedeniyle bugün (1 Şubat) kapalı olacaktır. Vize ve pasaport işlemleri için verilen randevular iptal edilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi..

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Hollanda Başkonsolosluğu, "batılı hedeflere yönelik artan tehdit nedeniyle" 30 Ocak'tan itibaren geçici süreyle ziyarete kapatılmıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını güncellemiş ve vatandaşlarından "artan terör riski nedeniyle dikkatli olmaları ve festival dönemleri de dahil olmak üzere yabancı uyrukluların rağbet ettiği kalabalık yerlerde tetikte olunması"nı istemişti. Yapılan açıklamada "İstanbul’daki İngiliz Başkonsolosluğu da şu anda önlem olarak halka açık değildir" denilmişti.

ABD Büyükelçiliği de Türkiye’de özellikle İstanbul’da Beyoğlu, Galata olmak üzere batılı turistlerin sıkça ziyaret ettiği yerlerde "olası terör saldırısı"na karşı vatandaşlarını uyarmıştı.