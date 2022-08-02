Almanya'dan Rus gazına bağımlılıktan kurtulmak için hamle: Kömüre dönüş başladı

Almanya ekonomisinin Rusya doğalgazına bağımlılığının nasıl azaltılacağı konusunda tartışmalar artarak devam ederken, Aşağı Saksonya eyaletinde daha önce kapatılmış olan kömür yakıtlı termik santrale gelecek sene nisan ayına kadar tekrar faaliyete geçmesi için acil durum izni verildi.

Euronews'in haberine göre, hükümetin koalisyon ortağı Yeşiller Partisi üyesi Ekonomi Bakanı Robert Habeck, bu kararın kötü ama zorunlu bir seçenek olduğunu söyledi. Habeck mevcut durumun, iklim kriziyle mücadele için atılan adımlarda geriye gidiş olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Almanya'da sene sonuna kadar kapatılması planlanan son 3 nükleer enerji santrali üzerinden tartışma devam ediyor. Yeşiller Partisi Genel Başkanı Ricarda Lang, partisinin iktidar ortağı olduğu sürece nükleer santrallerin ömürlerinin uzatılması gibi bir karar alınamayacağını söyledi.

Almanya'da iktidar koalisyonun diğer ortağı Hür Demokrat Partisi (FDP) Başkanı Christian Lindner'in nükleer santralleri 2024'e kadar açık tutma çağrısında bulunmuştu.