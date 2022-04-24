İngiltere 30 yıl sonra ilk kömür madenini açmayı değerlendiriyor

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti kaynaklarına dayandırılan habere göre, Londra 30 yıldır ilk kez bir kömür madeni açmanın fizibilitesini değerlendiriyor.

Daily Telegraph'ın Muhafazakar Parti'den kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İngiltere'nin konut ve bölgesel kalkınma bakanı Michael Gove, ülkenin kuzeybatısındaki Cumbria bölgesinde yer alan Whitehaven kentinde yeni bir kömür madeninin inşasını onaylama eğiliminde.

RT'nin haberine göre İngiltere hükümeti bu adımı Rus enerjisine bağımlılığı azaltmak için atıyor.

Birkaç yıl önce sunulan ve Ekim 2020'de yeşil ışık yakılan projenin ruhsatı 6 ay sonra İngiltere Bakanlar Kabinesi tarafından durdurulmuştu. Proje çevrecilerin protestoları arasında yeniden incelenme aşamasına girmişti.