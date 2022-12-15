Almanya'dan İmamoğlu'na verilen cezaya tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve hapis cezası istendiği davada mahkeme kararını dün açıkladı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Öte yandan yurt dışından İmamoğlu'na verilen cezaya gelen tepkiler sürüyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı dün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Ekrem İmamoğlu hakkında bugün verilen karar, tartışmalı siyasi müzakereler gerektiren demokrasiye ağır bir darbedir. Özellikle seçim zamanlarında, adil bir sürecin en önemli özelliği ifade özgürlüğüdür" ifadesine yer verdi.

Today's verdict against #EkremImamoglu is a heavy blow to democracy, which requires controversial political debate. Particularly in times of an election, freedom of speech is the most important hallmark of a fair contest. #Turkey — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) December 14, 2022

Almanya'daki iktidar koalisyonundan SPD Meclis Grubu Dış Politika Sözcüsü Nils Schmid ise İmamoğlu'nun hapis cezasına çarptırılmasını ve siyaset yasağı getirilmesini "skandal" olarak nitelendirdi. Schmid, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'de gelecek yıl yapılacak seçimler bakımından yargının sürekli siyasallaşması feci bir işaret" dedi.

Die heutige Verurteilung des Bürgermeisters von Istanbul @ekrem_imamoglu zu 2 Jahren 7 Monaten und 15 Tagen Haft mit Politikverbot ist ein Skandal. Für die Wahlen in der #Türkei im nächsten Jahr ist die anhaltende Politisierung der Justiz ein fatales Signal. — Nils Schmid (@NilsSchmid) December 14, 2022

İktidar ortaklarından Yeşiller'den Tarım Bakanı Cem Özdemir ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Demirtaş’tan sonra şimdi İmamoğlu: Erdoğan bütün siyasi rakiplerini hapse atmak istiyor. Sadece iktidarı çatırdayan biri böyle davranır" dedi.