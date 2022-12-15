Almanya'dan İmamoğlu'na verilen cezaya tepki

Almanya'da hükümetten yapılan açıklamada İBB Başkanı İmamoğlu'na verilen hapis cezasına ilişkin 'demokrasiye ağır bir darbedir' denildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve hapis cezası istendiği davada mahkeme kararını dün açıkladı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Öte yandan yurt dışından İmamoğlu'na verilen cezaya gelen tepkiler sürüyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı dün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Ekrem İmamoğlu hakkında bugün verilen karar, tartışmalı siyasi müzakereler gerektiren demokrasiye ağır bir darbedir. Özellikle seçim zamanlarında, adil bir sürecin en önemli özelliği ifade özgürlüğüdür" ifadesine yer verdi.

Almanya'daki iktidar koalisyonundan SPD Meclis Grubu Dış Politika Sözcüsü Nils Schmid ise İmamoğlu'nun hapis cezasına çarptırılmasını ve siyaset yasağı getirilmesini "skandal" olarak nitelendirdi. Schmid, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'de gelecek yıl yapılacak seçimler bakımından yargının sürekli siyasallaşması feci bir işaret" dedi.

İktidar ortaklarından Yeşiller'den Tarım Bakanı Cem Özdemir ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Demirtaş’tan sonra şimdi İmamoğlu: Erdoğan bütün siyasi rakiplerini hapse atmak istiyor. Sadece iktidarı çatırdayan biri böyle davranır" dedi.

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