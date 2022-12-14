'AKP İmamoğlu'nun yerine İBB'nin başına getireceği ismi belirledi' deyip isim verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve hapis cezası istendiği davada mahkeme kararını açıkladı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Karar İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay'da kesinleşirse İmamoğlu 'siyasi yasak'lı olacak, belediye başkanlığı düşecek ve hiçbir seçimde aday olamayacak.

T24 yazarı Tolga Şardan, İmamoğlu'nun görevden alınması durumunda AKP'nin Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ı İBB'nin başına getireceğini iddia etti.

Şardan, "Eğer Ekrem İmamoğlu, görevden alınırsa yerine Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın geçeceği şeklinde bir bilgi var. Her ne kadar Yargıtay kararı bekleniyor olsa da İçişleri Bakanlığı İmamoğlu'nu görevden alabilir. Yerine bir atama da yapabilir. Daha önce Tevfik Göksu'nun bu konuda ismi geçiyordu. Fakat son kulis bilgilerine göre burada İsmet Yıldırım'ın ekrem İmamoğlu'nun yerine AKP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevlendirileceği şeklinde bir bilgi var. Bir bilgi daha var. Birazdan yerel saatle 10.00'da Amerika'da Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün rutin açıklamaları olacak. Bu açıklamalar çerçevesinde yine Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir açıklama yapacağı şeklinde bir bilgi buraya yansıdı" diye konuştu.