Almanya’dan Baltık hattına kalıcı askeri konuşlanma: 45. Tank Tugayı Litvanya’da

Almanya, NATO’nun Rusya’ya karşı doğu kanadını tahkim etme planı kapsamında Litvanya’daki askeri varlığını kalıcı hale getiriyor. Alman BILD gazetesinin haberine göre Berlin, Litvanya’da konuşlandırılacak yaklaşık 5 bin askerlik 45. Tank Tugayı için Bundeswehr’in elindeki tüm imkanları seferber ediyor.

Gazetenin Vilnius’tan aktardığına göre 45. Tank Tugayı’nın karargâhı şimdilik Litvanya’nın başkentinde “gösterişsiz” bir ofis binasında faaliyet yürütüyor. Ancak Alman Savunma Bakanı Boris Pistorius’un NATO’nun doğu kanadına 5 bin asker gönderme kararının ardından, Almanya’nın askeri planlamasında odağın Litvanya’ya kaydığı belirtiliyor.

Tugayın komutasında Tuğgeneral Christoph Huber bulunuyor. Huber, BILD’e yaptığı açıklamada NATO’ya ve Almanya’nın askeri kapasitesine güvendiğini söyleyerek, “Alman halkının özgürlüğü ve hukuku NATO’nun doğu kanadında cesaretle savunulacak” ifadelerini kullandı.

‘Her santimini savunacağız’

Haberde, Almanya’nın Litvanya’daki askeri yığınağı, Rusya’nın Belarus üzerinden "Baltık ülkelerini Avrupa’nın geri kalanından koparma ihtimaline" karşı hazırlık olarak sunuldu. Alman gazete, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2027 gibi erken bir tarihte Belarus üzerinden Litvanya’ya saldırabileceği iddiasına yer verdi.

Huber ise bu senaryoya karşı “Her santimini savunacağız” dedi. Tugayın geçen yıl hizmete alınması sırasında Litvanyalıların Alman tanklarını alkışlarla karşıladığı ifade edildi.

Gazete, Litvanya’daki tugayın kurulması için Bundeswehr’de “sabitlenmemiş ne varsa” yeni birliğe aktarıldığını belirtti. Ancak yığınağın eksikleri de haberde yer aldı. Özellikle “Skyranger” hava savunma sistemindeki gecikmelerin tugayı Rus insansız hava araçlarına karşı savunmasız bırakabileceği kaydedildi.

Huber, Alman savunma sanayisinin beklenenden daha hızlı teslimat yapmasını umduğunu söyledi. Habere göre bu süreçte “gizli ara teknolojiler” devreye sokulacak. Gazete, Litvanya’daki Alman birliklerinin İHA savunması için av tüfekleri kullandığı bilgisini de aktardı.

Almanya’nın Litvanya’ya verdiği, 2027 sonuna kadar savaşa hazır bir tugay oluşturma sözünün “her ne pahasına olursa olsun” tutulacağı vurgulandı.

Alman birlikleri Rusya’ya karşı savaş senaryoları çalışıyor

Vilnius’un yaklaşık 60 kilometre kuzeyindeki Rukla’da Alman zırhlı araçlarının ormanlık alanda tatbikat yaptığı kaydedildi. Burada 2017’den bu yana Alman komutası altında konuşlandırılan çok uluslu NATO muharebe grubunun faaliyet yürüttüğü belirtildi.

Birliğin komutanı Yarbay Sebastian Hagen, askerlerin Litvanya’daki görevini “anlamlı” bulduğunu savunarak, “Burada kuyu kazmaya gelmedik, ittifak savunması için buradayız” dedi.

Habere göre NATO, Litvanya’da Rus taktiklerine ve Rus askeri ekipmanına karşı savaş senaryoları üzerine düzenli tatbikatlar yapıyor. Alman birlikleri altı aylık rotasyonlarla doğu kanadına gönderiliyor.

Ancak yeni tugayın inşasında personel sorununun sürdüğü de ifade edildi. Özellikle cephede görev alacak alt rütbeli personelin Litvanya’ya gönderilmesinde planlanandan daha yavaş ilerleme olduğu belirtildi.

Huber, bazı askerlerin ailevi ve kişisel nedenlerle Litvanya’ya taşınmak istemediğini kabul etti. Alman siyasetinde askerlerin bu göreve zorunlu olarak gönderilmesi seçeneğinin de tartışıldığı aktarıldı. Hagen ise hukuken böyle bir adımın mümkün olduğunu ancak şimdilik gönüllülük esasına güvendiklerini söyledi.

Askerlere ikramiye ve vergi muafiyeti

Almanya, askerleri Litvanya’ya gitmeye ikna etmek için maddi teşvikleri de devreye sokuyor. Yüksek ikramiyeler ve vergisiz alışveriş imkanlarının askerlerin taşınmasını kolaylaştırmak için kullanıldığı söylendi.

Haberde, Litvanya’nın da Alman askerleri için büyük çaplı altyapı yatırımları yaptığı belirtildi. Belarus sınırına yakın Rundinkai’de inşa edilen askeri üssün 20 ay içinde binlerce Alman askerini barındıracak hale getirilmesinin planlandığı kaydedildi.

Habere göre üs inşaatı o kadar hızlı ilerliyor ki ülkede beton tedarikinde sıkıntı yaşanıyor. Eskiden Sovyet partizanlarının bulunduğu ormanlık bölgede şimdi Alman tankları için yollar açılıyor.

Litvanya’da Alman askeri varlığına tepki de var

Haberde, Alman askeri varlığının Litvanya’da tüm kesimler tarafından aynı şekilde karşılanmadığı da aktarıldı. Rundinkai yakınlarındaki Baltoji Voke Belediye Başkanı Genadij Baranovic, Alman birliklerinin konuşlandırılmasını bölge için “tarihi bir şans” olarak niteledi.

Baranovic, askeri üs nedeniyle yolların, kaldırımların, bisiklet yollarının ve doğal gaz hatlarının yenilendiğini söyledi. Ancak bölgede özellikle Sovyet döneminde yaşamış yaşlı nüfus içinde Alman askerlerine tepki olduğu belirtildi.

Bölge yakınlarında Nazi Almanyası döneminde Wehrmacht’ın bir köyü sakinleriyle birlikte yakmasının da Alman askeri varlığına yönelik mesafeyi artırdığına işaret edildi.

Baranovic ise Rusça konuşmasına rağmen Putin’i Litvanya için tehdit olarak gördüğünü belirterek Alman askerleriyle yerel halk arasında ilişkilerin güçlendirilmesi için spor etkinlikleri ve Almanya’dan bir kardeş şehir arayışı planladıklarını söyledi.

‘Savaş kıyafetlerimiz yatağımızın yanında’

Litvanya’da savaş alarmının gündelik hayatın parçası haline geldiğine dikkat çekiliyor. Habere göre başkent Vilnius’ta yılda birkaç kez hava savunma sirenleriyle prova alarmı yapılıyor.

Alman komutan Hagen, tugayın 2027’ye kadar hazır olup olmayacağı sorusuna, “Biz şimdiden savaş kıyafetlerimiz yatağımızın yanında uyuyoruz. Elimizde ne olursa olsun, ne olmazsa olsun ittifakı savunacağız” yanıtını verdi.

Almanya’nın Litvanya hamlesi, Berlin’in İkinci Dünya Savaşı sonrasında uzun süre sınırlı tuttuğu dış askeri varlığını, NATO’nun Rusya’ya karşı yeni stratejisi doğrultusunda genişletmesinin son örneklerinden biri oluyor.