Almanya'da üretimde düşüş

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da ekonomik durgunluğun Ağustos ayında üretimin düşmesine neden olduğu görüldü.

DW Türkçe’nin haberine göre Federal İstatistik Dairesi (Destatis) tarafından yapılan açıklamada sanayi, inşaat ve enerji sektörlerini kapsayan üreticilerin, bir önceki aya göre toplam yüzde 4 daha az üretim yaptığı belirtildi. Böylece Nisan 2020'den, yani salgındaki ilk kapanmadan bu yana, üretimde en büyük aylık gerileme yaşandı.

Üretim pandemi öncesinin yüzde 9 altında

Reuters'ın yaptığı bir ankette ekonomistler Temmuz ayında yaşanan yüzde 1,3'lük artıştan sonra Ağustos ayında sadece yüzde 0,4'lük bir düşüş beklediklerini söylemişti. Üretim Şubat 2020'de yani salgın başlamadan önceki düzeyin halen yüzde 9 altında bulunuyor.

Enerji ve inşaat sektörü hariç sanayi üretimi Ağustos'ta yüzde 4,7 düşüş kaydetti. Federal İstatistik Dairesi açıklamasında "Üreticiler ara mallarda tedarik darboğazı nedeniyle üretim sıkıntısı yaşıyor" tespitine yer verildi. Ekonomi Bakanlığı da durumu aynı yönde değerlendiriyor. Bakanlık açıklamasında "Hammadde ve ara mallardaki tedarik darboğazı şimdiye kadar varsayılandan daha ciddi" denildi.

Otomotiv sektöründe şirket tatillerinin bu yıl Ağustos ayında yapılmasının da bu sonuca etkisi olduğu kaydedildi.

"Tedarik sıkıntısı" gerekçesi

Ağustos ayında yeni siparişlerde yüzde 8'lik düşüş kaydedilmesine rağmen şirketlerin sipariş stoklarının dolu olduğu, ancak çip gibi ara mamullerin tedariğinde sıkıntı yaşanması nedeniyle siparişlerin üretilemediği belirtiliyor. Sanayi şirketlerinin yaklaşık yüzde 80'i mamul darlığından şikâyet ediyor.