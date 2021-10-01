Almanya'daki Opel fabrikası çip kıtlığından dolayı kapandı

Almanya Eisenach'taki Opel fabrikasının en erken 2022'nin başına kadar kapalı kalacağı açıklandı. Şirketten bir sözcü dün yaptığı açıklamada Opel'in "devam eden pandemi ve dünya çapındaki yarı iletken sıkıntısı nedeniyle kendisini istisnai bir durumda" bulduğunu söyledi.

Kapanmada gösterilen nedenler arasında tedarik zincirindeki aksaklıkların yarattığı küresel mikroçip kıtlığı ve "pandeminin getirdiği işgücü kıtlığı" gösterildi.

Eisenach'taki fabrika önümüzdeki haftadan itibaren Opel'in hibrit araçlarının üretimini durduracak ve gelecek yıl "tedarik zinciri durumunun izin verdiği ölçüde" yeniden başlayacak.

Thüringen eyaletindeki en büyük sanayi tesislerinden biri olan Opel fabrikasının kapatılması konusunda kararın işçilere önceden bildirilmeden ani bir şekilde açıklandığı öğrenildi.

Bu yılın başlarında Volkswagen, Wolfsburg'daki ana fabrikasında üretimi azaltacağını açıklamıştı.

Danışmanlık firması Alix Partners'ın araştırması, yaklaşık 210 milyar avro kayıpla bu yıl dünya çapında beklenenden 7,7 milyon daha az araç üretileceğini gösteriyor.