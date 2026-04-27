Almanya’da 2022’de ilan edilen “Zeitenwende”nin (Tarihsel Dönemeç) ardından hızlanan silahlanma programında denetim tartışması büyüyor.

Der Spiegel’in aktardığına göre Almanya Savunma Bakanlığı, 2022’den bu yana toplam 111 milyar avro değerinde 47 binden fazla silah ve savunma tedarik sözleşmesi imzaladı. Ancak Bakanlık, bu sözleşmelerin kaçının tamamlandığını ve ne kadar ekipmanın teslim edilerek kullanıma alındığını açıklayamadı.

Dört yılda 47 bin sözleşme

Söz konusu veriler, Sol Parti’den Dietmar Bartsch’ın soru önergesine verilen yanıtla gündeme geldi. Bartsch, “Dört yılda 47 binden fazla silah sözleşmesi, yaklaşık 111 milyar avro… Bu günde 30’dan fazla sözleşme demek” diyerek tabloya tepki gösterdi.

Savunma Bakanlığı ise sözleşmelerin ne kadarının tamamlandığına dair merkezi ve otomatik bir değerlendirme yapılamadığını savundu. Bakanlık, bu bilgilerin elle toplanmasının “çok masraflı ve zaman alıcı” olacağını, bunun da savunma projelerinde gecikmelere yol açabileceğini ileri sürdü.

‘Vergi mükelleflerinin milyarları riske atılıyor’

Bartsch’a göre Bakanlığın bu verileri kendiliğinden yayımlamaması ve kaç projenin tamamlandığını bilmemesi “uyarı işareti” niteliğinde. Sol Partili siyasetçi, denetim eksikliğinin vergi mükelleflerinin ya da borçlanmayla sağlanan kaynakların geciken, işlevsiz ya da ihtiyaca uygun olmayan projelere harcanması riskini artırdığını söyledi.

Almanya’da askeri harcamalardaki artış, Şubat 2022’de dönemin Başbakanı Olaf Scholz’un “Zeitenwende” ilanı ve Bundeswehr’in (Alman Ordusu) modernizasyonu için 100 milyar avroluk özel fon açıklamasıyla hız kazanmıştı. Almanya, aynı dönemde Ukrayna’ya askeri ve mali destek sağlayan başlıca ülkelerden biri haline geldi.

Ekonomi durgun, silahlanma hız kesmiyor

Silahlanma harcamalarındaki artış, Almanya ekonomisinin zayıfladığı bir döneme denk geliyor. Almanya Ekonomi Bakanlığı, geçtiğimiz hafta 2026 büyüme tahminini yüzde 1’den yüzde 0,5’e düşürdü; 2027 tahmini de yüzde 1,3’ten yüzde 0,9’a çekildi. Bakanlık, İran savaşının enerji fiyatları ve küresel ticaret üzerindeki etkisini büyüme beklentilerindeki düşüşün nedenleri arasında gösterdi.

Moskova ise Avrupa’daki askeri harcamaların “Rus tehdidi” söylemiyle meşrulaştırıldığını vurguluyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği’nin hızlı biçimde militarize edildiğini belirterek ABD’nin bu süreci desteklediğini ve Avrupa ülkelerini Ukrayna savaşının maliyetini üstlenmeye zorladığını söylemişti.