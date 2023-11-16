Almanya'da Sol Parti istifaların ardından Meclis grubunu feshediyor

Almanya'daki Sol Parti, 10 milletvekilinin partiden istifa etmesinin ardından, parlamento grubunu feshedeceğini açıkladı.

Sol Parti, Sahra Wagenknecht'in de aralarında bulunduğu 10 milletvekilinin istifasıyla, mecliste grup kurması için yeterli milletvekili sayısını kaybetti.

İstifaların ardından, meclis grubu için gerekli 37 milletvekili yeter sayısının altına düşen Sol Parti, 6 Aralık'ta grubunu feshedeceği bildirildi.

Sol Parti'nin, 38 olan milletvekili sayısı, istifaların ardından 28'e düştü.

Parti Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "38 milletvekiliyle fikir ayrılığı yaşamaktansa, 28 milletvekiliyle birlikte olmak daha iyidir" dedi.

Söz konusu durumun parti için yeni bir başlangıç olacağını belirten Bartsch "Süregelen anlaşmazlıklar sona ermeli" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, grubun feshedilmesiyle 100 kişinin işsiz kalacağı belirtiliyor.

Wagenknecht ve arkadaşları yeni parti kuracaklarını duyurmuştu

Wagenknecht, partiden istifasının ardından yeni bir parti kuracağını açıklamıştı.

Uzun zamandan beri Sol Parti yönetimiyle görüş ayrılığı yaşayan Wagenknecht ve kendisiyle hareket edenlerin örgütlenme faaliyetlerini bitirdikten sonra Ocak'ta fiilen partiyi kuracakları ve Haziran 2024'te yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılmayı hedefledikleri aktarılmıştı.

2021 seçimlerinde yalnızca yüzde 4,9 oy alan parti, parlamentodaki tüm koltuklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmıştı.