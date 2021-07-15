Almanya'da sel felaketi: Ölü sayısı artıyor

Reuters'ın haberine göre Almanya'daki şiddetli yağış ve sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 33'e yükseldi.

Belçika'da da şiddetli yağış nedeniyle 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 15 yaşında bir kız çocuğununsa kayıp olduğu bildirildi.

Almanya'nın Bonn kentinin güneyindeki Euskirchen bölgesinde en az 8 kişi sel nedeniyle yaşamını yitirdi.

Rhineland-Palatine eyaletine bağlı şarap üretimi ve üzüm bağlarıyla ünlü Ahrweiler'de ise polisin açıklamasına göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 70 kişiden ise halen haber alınamıyor. Ahrweiler'de şiddetli yağış nedeniyle nehrin taşması üzerine oluşan selde 6 bina yıkıldı.

Bölgede yüzlerce asker arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Yolları kapatan toprak ve devrilen ağaçlar kaldırılmaya, binaların çatılarında mahsur kalanlar helikopterlerle tahliye edilmeye çalışılıyor.

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde ise su baskınları nedeniyle 2'si itfaiye personeli 7 kişi yaşamını yitirdi.

Belçika'nın Pepinster bölgesinde de nehrin taşması nedeniyle oluşan selde yaklaşık 10 ev yıkıldı. Bölgedeki binin üzerinde kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Hollanda'nın güneyini de sel vurdu. Sel suları nedeniyle Limburg bölgesinde birçok ev hasar görürken bazı bakım evleri tahliye edildi.

Almanya'nın güneybatısında ve Almanya Ren'inin üst bölgelerinde şiddetli yağışların yarın da devam etmesi bekleniyor.