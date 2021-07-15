Almanya'da sel: En az 7 ölü, 50 kayıp

Almanya'nın batı kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışlar 7 kişinin ölümüne yol açtı. Rheinland-Pfalz eyaletindeki Ahrweiler'de su taşkınlarının ardından farklı noktalarda 4 kişinin cesedinin bulunduğu bildirildi.

Altena kentinde suya düşen bir kişiyi kurtarmaya çalışan 46 yaşındaki bir itfaiyeci kendisi de sulara sürüklenerek yaşamını yitirdi. Bu olaydan iki saat sonra aynı bölgede bir başka itfaiyecinin de kurtarma çalışmaları sırasında yaşamını yitirdiği haberi geldi.

DW Türkçe'nin aktardığına göre Solingen kentinde de 82 yaşındaki bir erkeğin, evinin sular altında kalan kilerinde yere düşerek boğulduğu, olay yerinde hayata geri döndürülen kişinin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

6 ev çöktü

Eifel bölgesinde yine yoğun yağışlar nedeniyle dün gece 6 evin çöktüğü, 30'dan fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi. Bölgede pek çok evin de yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Polis yetkilileri 50 ila 60 kişiden haber alınamadığını, kayıp bildirilen kişi sayısının artabileceğini kaydetti.

Yağışlar nedeniyle pek çok bölgenin dış dünyayla bağlantısı kesilirken yaklaşık 50 kişinin ev çatılarına çıkarak kurtarılmayı beklediği bildiriliyor.

Yer yer sular altında kalan A61 otoyolu trafiğe kapatılırken Euskirchen kenti yakınlarında bir barajın çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Pek çok bölgede de doğal afet durumu ilan edildi.