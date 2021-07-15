Rize’de sel: Ölü sayısı 2'ye yükseldi

Rize’de meydana gelen sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı 2’ye, kayıp sayısı ise 6’ya yükseldi. Muradiye beldesinde çöken evin enkazından 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı, aynı enkazda 2 kişi ise aranıyor. Güneysu ilçesi Tepebaşı köyünde ise selde kaybolan 1 kişi aranıyor.

Güneysu ilçesi Asmalı Irmak köyünde bu sabah selde kaybolan Adem Yanık’ın cansız bedenine ulaşıldı. Güneysu ilçesinde ise çöken bir evin enkazında kalan 3 kişiye daha ulaşılamadığı ortaya çıktı.

Kentte sel afetinde şu ana kadar 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi kayboldu, 4 kişi yaralı kurtarıldı.