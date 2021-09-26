Almanya'da seçim: Sosyal Demokratlar az farkla önde

Almanya'da bugün yapılan genel seçimlerde sandık çıkış anketlerine göre Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hıristiyan Birlik partilerini (CDU-CSU) az bir farkla geçti.

Son tahminlere göre SPD oyların 25,2'sini, CDU-CSU ise yüzde 24,6'sını aldı. İki parti de hükümeti kurmak istediği açıklamasında bulundu.

Yeşiller oylarını 2017'ye göre büyük oranda artırarak yüzde 14,3 oy aldı. Faşist parti AfD ve Hür Demokratlar'ın oy oranı yüzde 11'lerde. Sol Parti (Die Linke) ise önceki seçimlere göre oy kaybederek oyların yüzde 5'ini almış görünüyor.