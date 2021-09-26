Almanya'da parlamento seçimleri başladı

Almanya'da sandıklar Pazar günü yerel saatle 08.00'de oy kullanacaklar için açıldı.

Ülkedeki genel seçimler için yaklaşık 60,4 milyon kişi oy kullanma hakkına sahip. Seçimlerin ardından ülkede yeni bir şansölyenin başkanlığında yeni bir hükümet kurulacak.

47 siyasal parti bu federal seçimlere katılıyor.

CDU/CSU, SPD, Yeşiller, Hür Demokrat Parti, AfD, ve Die Linke'nin parlamentoya girmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Seçimlere 2,024 kadın aday da dahil olmak üzere 6,211 aday katılmış durumda. Sandıklar yerel saatle 18.00'e kadar açık kalacak.

Ülkede mektup yoluyla oy kullanma 16 Ağustos'ta başlamıştı.

Ön resmi sonuçların bu gece açıklanması bekleniyor.