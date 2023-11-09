Almanya'da okula silahlı saldırı: 1 öğrenci hayatını kaybetti

Almanya´nın Offenburg kentinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan öğrenci hayatını kaybetti. Polis, öğrencinin hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu. Aynı yaştaki fail olduğu iddia edilen kişi hakkında kasıtsız adam öldürme suçundan tutuklama emri çıkarılacak.

Polisin verdiği bilgiye göre, Offenburg polis merkezi öğle saatlerinde şehirdeki bir okulda silahlı saldırı yaşandığına dair çok sayıda acil çağrı aldı. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, okulda yaralı bir öğrenci buldu. Yaralanan öğrenciye ilk müdahaleyi acil sağlık görevlileri yaptı, ancak 15 yaşında olduğu belirtilen öğrenci aldığı yaralardan dolayı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın gerçekleşmesine ilişkin nedenler henüz açıklanmazken, okulun öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere yönelik bir okul olduğu belirtiliyor.