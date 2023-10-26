ABD'de silahlı saldırı: 22 kişiyi öldüren saldırgan aranıyor

Maine polisi, Leviston kentinde, bir saldırganın insanların üzerine ateş açması sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 60'a yakın kişinin de yaralandığını belirtti.

Polis, saldırganın kimliğini 40 yaşındaki Robert Card olarak açıkladı. Card elindeki yarı otomatik tüfekle 2 ayrı bölgede ateş açtı. Eski bir asker olan saldırgan, olaydan sonra kaçmayı başardı. Polis, Card'ı yakalamak için operasyon başlattı.

Halka "Evlerinizde kalın" uyarısı yapıldı. Kent sakinlerinden saldırgana benzer bir kişi gördüklerinde ihbarda bulunmaları istendi.

Üzerindeki kıyafetlerden saldırı için hazırlandığı düşünülen saldırganın, yüzüne maske takmadığı ve kimliğini saklama kaygısı gütmediğine dikkat çekildi. ABD Başkanı Joe Biden da olay hakkında bilgilendirildi. (AA)