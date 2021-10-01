'Almanya'da MİT'ten Cemaatçilere saldırı girişimi' iddiası

Cemaatçilere saldırı planladığı şüphesiyle Düsseldorf kentinde tutuklanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının MİT için çalıştığı ve Cemaat mensuplarıyla ilgili bilgi topladığı yönünde "somut işaretler" bulunduğu iddia edildi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre Karlsruhe Başsavcılığı, 40 yaşındaki zanlının "MİT'e iletilmek üzere Köln kenti ve çevresindeki Gülen yapılanması mensuplarıyla ilgili bilgi topladığı sonucuna götürecek 'yeterli somut işaretler' bulunduğunu" bildirdi.

Tutuklanan kişinin yanında 200 atımlık mermiyle "bazı kişilerin tehlikede olabileceği izlenimi yaratan" yazılı notlar bulunduğu iddia edilmişti.

Spiegel dergisi, ele geçirilen listede Cemaatçilerin isimleri ve kişisel bilgilerinin bulunduğunu yazmış, polisin bu kişilerle temasa geçerek kendilerini liste konusunda uyardığını yazmıştı.

Bild'se tutuklanan kişinin banka hesabına şüpheli derecede yüklü bir miktar para havale edildiğinin saptandığını bildirmişti.

Karlsruhe Başsavcılığından yapılan açıklamada saldırı şüphesine değinilmeyerek, "Soruşturmalardaki mevcut aşamada istihbari faaliyet şüphesinden yola çıkılmaktadır" denildi.

Başsavcılık, söz konusu kişinin otelde kaldığını, bir otel çalışanının odada bir silaha rastlaması üzerine polisi haberdar ettiğini bildirdi. Otele yapılan baskında silahın gaz tabancası olduğunun ortaya çıktığı, şüpheli bavulda tehlikeli bir şeye rastlanmadığı bilgisi verildi.

Özel timlerin katıldığı geniş çaplı polis operasyonu sırasında otelde kalan 550 kişi tahliye edilmiş, civardaki sokaklar tamamen geçişlere kapatılmıştı.