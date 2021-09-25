'Almanya'da Cemaat'e saldırı planı' iddiası

Almanya Düsseldorf'ta bir otelde geçen hafta yapılan aramada bir kişinin gözaltına alınmasının ardından Alman medyası Gülen Cemaati mensuplarına saldırı planlanmış olabileceği şüphesi ile soruşturma başlatıldığını yazdı.

Alman haber ajansı dpa'nın güvenlik çevrelerinden edindiği bilgiye göre, saldırı planlandığı şüphesinin bulunduğu, ancak henüz kesinlik kazanmadığı belirtildi.

DW Türkçe'nin aktardığına göre, söz konusu haberlerde, bir hafta önce Düsseldorf'ta bir otelde güvenlik güçleri tarafından yapılan aramada, 40 yaşındaki bir Türk'ün kaldığı odada tabancanın yanı sıra gerçek mermi ve bir isim listesi bulunduğu belirtildi.

Bild gazetesi, gözaltına alınan şüphelinin banka hesabına yüksek miktarda para havale edildiğinin tespit edildiğini yazdı.

Spiegel ise arama sırasında bulunan isim listesinde Gülen yapılanmasına mensup kişiler ve bu kişilere ait bilgilerin bulunduğunu bildirdi. Spiegel'in edindiği bilgilere göre, soruşturmada söz konusu kişilere yönelik saldırılar mı planlandığı ya da bu kişiler hakkında istihbarat toplanmasının mı öngörüldüğü sorularına yanıt aranıyor. Haberde, arama sırasında bulunan mühimmatın poliste kaygı yarattığı, el konulan tabanca ile mermilerin birbirine uymadığı ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Düsseldorf Savcılığı ise konuya ilişkin açıklama yapmadı.