Almanya'da kapalı alanlara 3G kuralı

Almanya'da koronavirüs vaka sayılarının yeniden artışa geçmesi üzerine geçen hafta federal ve eyalet düzeyindeki toplantı sonrası pazartesi gününden itibaren kamusal kapalı alanlara sadece "3G" şartı olarak bilinen aşılıların, hastalığı geçirmiş olanların veya negatif test ibraz edenlerin girebilmesi kararlaştırılmıştı.

DW Türkçe'Nin haberine göre karar doğrultusunda bugünden itibaren, restoran, sinema, bakım ve huzur evleri, spor salonları, yüzme havuzları, kuaförler, oteller ve kültürel etkinliklerin düzenlendiği alanlar gibi kapalı alanlara girişlerde "3G" şartı aranacak.

Hastanelerde Covid-19 hasta sayısı artışta

Almanya'da pandemi ile mücadelede yetkili kuruluş Robert-Koch Enstitüsü'nün (RKI) verdiği bilgilere göre, koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi görenlerin sayısı yeniden arttı. Enfeksiyonların çoğunun daha bulaşıcı olduğu ve hızlı yayıldığı belirtilen Delta varyantı ile bağlantı olduğu özellikle 35-59 yaş aralığındaki kişileri etkilediği bildirildi. RKI'nin hesaplamalarına göre, iki doz aşı olmuş kişiler aşı olmamış kişilere göre çok daha az oranda hastalığa yakalanırken, aşılı kişilerin hastalığı hastanede tedavi görmeyi gerektirecek şekilde ağır geçirmesi ihtimali de oldukça düşük. Şubat ayından bu yana aşıya rağmen 13 bin yeni vakanın kayda geçtiğini açıklayan kuruluş, 18-59 yaş aralığında yoğun bakımda tedavi gören kişilerin sadece yüzde 2,4'ünün iki doz aşıyı da olmuş kişiler olduğunu belirtti.

RKI'nın verdiği bilgilere göre, yedi günde her yüz bin kişide yeni vaka sayısını ortaya koyan insidans değeri de ülke genelinde artışta. Pazartesi günkü açıklamasında, 3 bin 668 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini açıklayan kuruluş, insidans değerinin de 56,4'e yükseldiğini duyurdu. RKI'nin verilerine göre, insidans değerinin en yüksek olduğu eyalet ise 100 değeri ile en fazla göçmen kökenlinin yaşadığı Kuzey-Ren Vestfalya. Kuruluş, Almanya'da pandeminin dördüncü dalgasının başladığını açıklamıştı.