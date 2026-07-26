Almanya'da kabine değişikliği krizi: Başbakan Merz'e yönelik eleştiriler artıyor

Almanya'da Başbakan Friedrich Merz'in planladığı kabine değişikliği beklenmedik bir engelle karşılaştı.

ANKA'nın aktardığına göre Ulaştırma Bakanı Patrick Schnieder'in görevden alınması planlanırken, yerine getirilmesi düşünülen Hristiyan Demokrat Birlik Partili siyasetçi Fritz Güntzler son anda görevi kabul etmedi.

Yaşanan gelişmeler hükümet içinde tartışmalara neden olurken, koalisyon hükümetinin ortağı Hristiyan Brilik Parti (CSU) Genel Başkanı Markus Söder endişeye gerek olmadığını söyledi. Söder, "Her şey yoluna girecek. Hükümet görevini sürdürüyor. Gelecek hafta bu süreç tamamlanmış olacak" dedi.

Araştırma Bakanı Dorothee Bär de hükümetin istikrarlı olduğunu öne sürerek, dışarıdan bakıldığında durumun olduğundan daha dramatik göründüğünü ifade etti. Bär, Merz'in açıkladığı gibi önümüzdeki günlerde sorunun çözüleceğini iddia etti.

Öte yandan, kabine değişikliğinin beklenenden zor ilerlemesi nedeniyle Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) içinde Başbakan Merz'e yönelik eleştirilerin arttığı belirtiliyor.

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