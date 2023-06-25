Almanya'da faşist parti AfD ilk kez kaymakamlık seçimini kazandı

Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ilk kez bir kaymakamlık seçimini kazandı.

AfD'nin adayı olan Robert Sesselmann, Thüringen eyaletine bağlı Sonneberg'teki seçimleri kazanarak ülkenin ilk AfD'li kaymakamı oldu.

Aynı zamanda Thrüringen eyalet meclisi üyesi olan Sesselmann oyların 52,8'ini alırken Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) adayı olan Jürgen Köpper ise diğer partilerin desteğine rağmen yüzde 47,2'de kaldı.

Böylece AfD kuruluşundan 10 yıl sonra ilk üst düzey bir makamı da kazanmış oldu.

Thüringen Eyalet Başbakanı Bodo Ramelow, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bence Alman birliğinin ruhunu yeniden tanımlamalıyız, Doğu Almanları yanımıza almalıyız ve onlara gülündüğü hissini vermemeliyiz" dedi.

Thüringen İçişleri Bakanı Georg Maier, seçim sonucunu "tüm demokratik güçler için bir alarm sinyali" olarak nitelendirerek, "Parti ve siyasi çıkarları bir kenara bırakma ve demokrasiyi birlikte savunma zamanıdır" ifadelerini kullandı.

Bavyera sınırındaki bölgede yapılan yerel seçimler ülke çapında yankı uyandırdı.

57 bin nüfuslu ve yaklaşık 48 bin seçmene sahip Sonneberg ülkenin en küçük seçim bölgelerinden biri.

Sesselmann ve AfD seçim kampanyasını ağırlıklı olarak tartışmalı ısınma yasası, yüksek enflasyon ya da artan mülteci sayısı gibi federal konular üzerinden yürütmüştü.

Almanya'da kaymakamlar eyalet ile belediyeler arasında yer alan idari bölümün yöneticisi olarak görev yapıyorlar ve seçimle göreve geliyorlar.

Almanya'da 400'ün üzerinde ilçe bulunuyor. (AA)