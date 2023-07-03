Almanya'da faşist parti AfD ilk kez belediye başkanlığı seçimini kazandı

Almanya'da son yıllarda yükselişe geçen aşırı sağcı parti Almanya için Alternatif (AfD), ilk kez bir belediye başkanlığı seçimini kazandı.

Saksonya-Anhalt'ın doğu bölgesinde yer alan yaklaşık 9 bin nüfuslu Raguhn-Jessnitz kasabasının belediye başkanlığına Hannes Loth seçildi. 42 yaşındaki Loth, yüzde 51,13 oy oranıyla bağımsız bir adayı geride bıraktı.

AfD, geçtiğimiz hafta da Thüringen eyaletindeki Sonneberg'de ilk kez bir kaymakamlık koltuğunu almıştı.

Euronews'un haberine göre göçmen karşıtı partide görev yapan Christian Blex, sosyal medyada "İlk kaymakamlıktan sonra şimdi de AfD'nin ilk tam zamanlı belediye başkanına sahibiz" mesajını paylaştı.

Ülkede daha önce de az sayıda köyde AfD'li belediye başkanları görev yaptı. Ancak bu seçilmiş temsilciler aynı zamanda başka işlerde de çalıştıkları için bu görevler gönüllülük esasına dayanıyordu.

Almanya'nın güneybatısında 12 bin nüfuslu Burladingen belediyesi de 2018-2020 yılları arasında AfD'li bir meclis üyesi tarafından yönetildi ancak bu başka partiden olan bu kişi görev süresi içinde AfD'ye katılmıştı.

Araştırmaya göre AfD'ye destek sosyal demokratlara desteği geçti

Insa enstitüsü tarafından yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre AfD, yüzde 20'lik oy oranıyla ulusal düzeyde Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Sosyal Demokrat partisinin (SPD) önünde yer alıyor. SPD'nin oy oranı yüzde 19 seviyesinde.

Özellikle ülkenin doğusunda güçlü bir varlığa sahip olan AfD, 2021'deki son genel seçimde yüzde 10,3 oy oranına ulaştı.

Son dönemde enflasyon ve hükümetin uygulamaya çalıştığı "ekolojik dönüşümden kaynaklanan rahatsızlıklar"ın AfD'ye olan desteği artırdığı belirtiliyor.

Almanya'da eğitim programlarından sorumlu Federal Yurttaşlık Eğitimi Ajansı'nın başkanı Thomas Krüger, AfD'nin yükselişinin "basit bir protesto hareketine" indirgenmesi riskine karşı uyarıda bulundu.

Krüger, "Seçmenler bu partiyi istiyor ve durum ciddileşiyor. Toplumun bir kesiminde demokratik ilkelerle bağdaştırılamayacak ve kabul edilemez bazı görüşler yerleşik hale geldi" dedi.