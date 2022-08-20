Almanya'da enerji krizi: Eyalet Başbakanı 'duş almak yerine bez kullanın' dedi

Almanya'nın Baden-Württemberg Eyaleti Başbakanı Winfried Kretschmann, ülkesinde devam eden enerji kriziyle ilgili olarak, enerji israfını önlemek için kişisel olarak da önlemler aldığını söyledi.

Evinde güneş enerjisi sistemi olduğunu ve elektrikli araç kullandığını söyleyen Kretschmann, evinde sadece bir odayı ısıtmayı planladığını ifade etti.

Kretschmann, duş almak yerine bezle temizlik yapılabileceğini öne sürerek, "Her zaman duş almak zorunda değilsin. Ne de olsa el bezi var, kullanışlı bir buluş" dedi.

Almanya'da enerji krizi

Büyük ölçüde Rus gazına bağımlı olan Almanya, son yılların en büyük enerji krizini yaşıyor.

Doğalgaz ithalatının yarısı için Rusya'ya bağımlı olan Almanya'da Gazprom'un Kuzey Akımı boru hattından gaz akışını yüzde 20 kapasiteye indirmesiyle başkent Berlin, Münih ve Hannover de dahil olmak üzere birçok şehirde enerji tasarrufu önlemleri alınmıştı.

Hükümet, kamu ve ofis binaları ile büyük salonlar gibi “insanların sıkça vakit geçirmediği alanlarda” ısıtma sistemlerinin kapatılması yönünde çağrıda bulunmuştu.

Ayrıca bazı şehirlerde bulunan sokak aydınlatmaları da azaltılırken, Berlin'de yaklaşık 200 tarihi bina ve anıtı aydınlatan spot ışıkları kapatılmıştı.