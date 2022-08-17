Almanya: Rusya doğalgazı tamamen keserse en fazla 2,5 ay dayanabiliriz

Almanya'nın enerji piyasasını düzenleyen kurumu Bundesnetzagentur'un (BNetzA) Başkanı Klaus Müller, ülkenin gaz stokuna dair açıklamalarda bulundu.

Müller, gaz stoklarının Kasım ayı itibariyle hedefin ancak yüzde 95'ini karşılayabileceğini, eğer Rusya gaz akışını tamamen keserse stokların sadece 2,5 ay dayanabileceğini dile getirdi.

'Depolar şu anda yüzde 77 oranında dolu'

Müller'in açıklamaları şu şekilde:

"Gaz depolama tankları planlandığı gibi Kasım ayına kadar yüzde 95 dolu olsa bile Rusya'nın tedarikinin tamamen durması durumunda bu sadece ısıtma, elektrik ve sanayi için gaz ihtiyacını yaklaşık 2,5 ay boyunca karşılayabilecektir. Depoları doldurmak konusunda eskisinden biraz daha hızlıyız, ancak bu rahatlayabileceğimizin bir işareti değil.

İyi arz ve talep koşullarında bile Almanya'daki tüm depolama tesislerinin Kasım ayında yüzde 95 oranında dolu olacağının sözünü veremem. En iyi senaryoda, bunların dörtte üçü hedefe ulaşacak. Alman gaz depolama tesisleri şu anda yüzde 77 oranında dolu."

Almanya'da enerji tasarrufu

Doğalgaz ithalatının yarısından fazlasını Rusya'dan sağlayan Almanya'da, Rus enerji tekeli Gazprom'un Kuzey Akım 1 boru hattından gaz akışını yüzde 20 kapasiteye indirmesiyle Berlin, Münih ve Hannover dahil olmak üzere birçok şehirde enerji tasarrufu önlemleri alınmıştı.