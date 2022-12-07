Almanya'da 'darbe' iddiası sonrasında 'paralel ordu kuracaklardı' açıklaması

Almanya Federal Başsavcısı Peter Frank, düzenlediği basın toplantısında, darbe girişimi iddiasıyla tutuklanan şahısların 'darbeden sonra yeni bir ordu kurmayı planladıklarını' öne sürdü.

Welt TV'ye konuşan Frank, şüphelilerin "yeni bir devlet yapısı üzerinde çalışması beklenen" hükümet benzeri bir konsey kurduklarını söylerken, "Hedefleri bildiğimiz kadarıyla, askeri kanadı yeni bir Alman ordusu yaratmaktı" dedi. Peter Frank, bu "askeri kanadın" bireysel üyelerinin geçmişte Federal Almanya'nın silahlı kuvvetleri olan Bundeswehr'de aktif olduğunu ekledi.

Frank aynı zamanda sekiz şahıs hakkında tutuklama emri çıkarıldığını vurguladı. Bunların arasında Almanya soylularından Prens 13. Reuss Heinrich de bulunuyor.

7 Aralık'ta, Alman Federal Savcılığı, ülke hükümetini devirme planını bozduğunu bildirdi. Yaklaşık 3 bin polisin katıldığı geniş çaplı bir operasyon kapsamında, Almanya özel servisleri "darbe planladıklarından" şüphelenilen 50'den fazla kişiden 25'ini gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında şüphelilerin Rus temsilcilerle temasa geçmesine yardım ettiği iddia edilen Rus uyruklu şahısların da olduğu belirtildi.

Operasyon kapsamında 16 federal eyaletin 11'inde 130'dan fazla ev ve dairede arama yapıldı. Söz konusu ağın Prusya prenslerinin soyundan gelen bir politikacı, üst düzey subaylar ve Savunma Bakanlığı'nın özel birliklerini içerdiği belirtildi.

Hücre üyelerinin küçük bir silahlı grup kullanarak ülke parlamentosuna (Bundestag) saldırı planladıkları iddia ediliyor.