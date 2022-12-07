Almanya'da darbe girişimi iddiası: 25 tutuklama

Almanya'da hükümeti devirme girişimi şüphesiyle 25 kişi tutuklandı.

BBC'nin aktardığına göre, ülkede aşırı sağcı ve eski askerlerden oluşan bir grup, parlamento binasına saldırarak iktidarı ele geçirmeyi planladı.

Planı yapanların başında, Prens 13. Heinrich lakaplı 71 yaşındaki bir adamın olduğu iddia edildi.

Federal başsavcılar, söz konusu kişinin toplam 11 eyalette tutuklanan iki örgüt liderlerinden biri olduğunu ifade etti.

Darbe planında yer alan kişiler arasında faşist Reichsbürger (Reich vatandaşları) örgütünün üyeleri olduğu öne sürüldü.

Örgütün içinde yaklaşık 50 kişinin olduğu belirtildi. Örgütün cumhuriyeti devirerek 1871'deki "İkinci Reich" devlet modelini getirmeyi amaçladığı kaydedildi.

DPA ajansının aktardığına göre, örgüt tarafından ülke genelinde birçok yağma yapıldı. İtalya ve Avusturya'da da yağmalara ilişkin 2 kişinin tutuklandığı aktarıldı.

Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, Twitter'dan yaptığı açıklamada, büyük bir terör karşıtı operasyon yapıldığını ve operasyon sonucunda "anayasal organlara silahlı saldırı planlandığının" belirlendiğini söyledi.

Federal başsavcılık, örgütün Kasım 2021'den bu yana şiddetli darbeye başvurmayı planladığını ifade etti. Başsavcılık ofisinden yapılan açıklamada, darbe girişimcilerinin Almanya'yı yönetme planlarını şimdiden hazırladığını söyledi.

ZDF kanalı, darbeyi planlayan grup içinde parlamentonun alt kanadı Bundestag'daki aşırı sağcı meclis üyelerinin de bulunduğunu bildirdi.