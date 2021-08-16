Almanya'da 12-17 yaşa aşı için onay

Almanya'da Daimi Aşı Komisyonu uzun süren tartışmaların ardından 12-17 yaş grubu için koşulsuz aşı tavsiyesinde bulundu. Tavsiye şimdiye kadar risk grupları için geçerliydi.

Haber Merkezi

Almanya'da Daimi Aşı Komisyonu (Stiko), Covid-19'a karşı yetişkinlerde kullanılan aşıların 12 yaş üstündeki çocuk ve gençlere de uygulanmasına yeşil ışık yaktı.

DW Türkçe'nin haberine göre Stiko'dan yapılan açıklamada, başta yaklaşık 10 milyon çocuk ve gencin aşılandığı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) aşı programı olmak üzere elde edilen son veriler ışığında bu yaş grubunda daha güvenilir bir yargıya varılabildiği kaydedildi. Açıklamada Komisyon'da görev alan uzmanların "eldeki mevcut bilgilere göre aşılamanın avantajlarının çok ender görülen yan etki riskine ağır bastığı sonucuna ulaştığı" kaydedildi.

Komisyon, koronavirüs aşılarının çocuklar üzerindeki etkilerine dair yeterli veri bulunmadığı gerekçesiyle bu grupta aşılamayı tavsiye etmemiş, bu nedenle iktidar partilerinden politikacıların baskısıyla karşılaşmıştı.

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