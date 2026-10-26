Almanya Ukrayna yapımı seyir füzelerini ordusuna almaya hazırlanıyor

Almanya, Ukrayna’da geliştirilen düşük maliyetli Bars seyir füzelerini kendi silahlı kuvvetleri için satın almaya hazırlanıyor.

Financial Times’ın (FT) 26 Ekim tarihli haberine göre Berlin’in, Alman ordusunun (Bundeswehr) teknik testlerde kullanacağı ilk parti füzeler için önümüzdeki haftalarda anlaşma imzalaması bekleniyor.

Füzelerin 2027 başında test edilmesi planlanıyor. Testlerin olumlu sonuçlanması halinde Almanya’nın birkaç yüz adetlik daha büyük bir sipariş vermesi gündeme gelebilecek. Henüz kesinleşmiş bir tedarik sözleşmesi ve açıklanmış bir sipariş miktarı bulunmuyor.

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Ukrayna’da geliştirildi, Almanya’da da üretiliyor

Ukrayna’da geliştirilen Bars, jet motoruyla çalışan bir seyir füzesi. Füzenin menzili farklı modellerine göre 1000 kilometreye, taşıyabileceği harp başlığının ağırlığı ise 105 kilograma kadar ulaşabiliyor. Ukrayna’da kimi zaman füze-İHA olarak da adlandırılan sistem, Almanya tarafından düşük maliyetli bir seyir füzesi olarak sınıflandırılıyor.

Bars, Ukrayna’nın Rusya’ya karşı yürüttüğü savaş sırasında geliştirdiği ve kullandığı silah sistemleri arasında yer alıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, füzenin Rusya topraklarındaki askeri üsler ve enerji tesislerine yönelik saldırılarda kullanıldığını belirtmişti.

Füzenin üretimi de Ukrayna sınırlarının dışına taşınmış durumda. Ukrayna-Almanya ortak girişimi kapsamında Almanya’da Bars üretimi yapılıyor. Almanya’nın finanse ettiği ve ekim ayında Ukrayna’ya teslim edilen ilk parti, iki ülke arasındaki üretim işbirliğinin somut örneklerinden biri oldu.

Alman ordusunun da aynı sistem için sipariş vermesi halinde üretimin yalnızca Ukrayna’nın savaş ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı kalmayacağı, Almanya’nın kendi silah envanterine de yönelmiş olacağı belirtiliyor. Bu, Ukrayna’da geliştirilen bir taarruz silahının Almanya tarafından kendi ordusu için satın alınmasına ilişkin bilinen ilk örnek olacak.

Almanya daha ucuz ve uzun menzilli silahlar arıyor

Bars alımına yönelik hazırlık, Almanya’nın uzun menzilli saldırı kapasitesini artırma planlarıyla bağlantılı. Berlin, ABD yapımı Tomahawk seyir füzelerini de tedarik etmeyi planlıyor. Ancak bu sistemlerin yüksek maliyeti ve teslimat takvimine ilişkin belirsizlikler, daha ucuz alternatiflere yönelme arayışını güçlendiriyor.

Almanya, ABD merkezli savunma girişimi Covenant tarafından geliştirilen Anthem seyir füzelerinden de küçük bir parti satın alarak test etmeyi planlıyor. Kaynaklara dayandırılan haberde Bars’ın Anthem’den de ucuz olduğu belirtiliyor; ancak Bars için kesin bir birim fiyatı açıklanmıyor.

Almanya’nın uzun menzilli silah kapasitesini genişletmek için yaklaşık 12 milyar avroluk bir cephanelik oluşturmayı planladığı da basında yer alan bilgiler arasında. Bu çerçevede Bars, yalnızca yeni bir silahın tedariki değil, Alman ordusunun daha geniş bir silahlanma programının parçası olarak öne çıkıyor.

Ukrayna savunma sanayisi Avrupa pazarına açılıyor

Bars girişimi, Ukrayna savaşının Avrupa savunma sanayisi üzerindeki etkilerinin bir başka boyutunu ortaya koyuyor. Ukrayna, savaşın yarattığı askeri ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirdiği silahları üretme ve bunları müttefik ülkelerle ortak üretim yoluyla yaygınlaştırma arayışında. Almanya ile kurulan üretim ortaklığı da bu sürecin bir örneği.

Almanya açısından Ukrayna yapımı bir sistemin değerlendirmeye alınması, uzun menzilli silah tedarikinde mevcut üreticilere alternatif arayışının parçası. Ukrayna açısından ise ortak üretim ve olası ihracat, savunma sanayisinin üretim kapasitesini genişletme ve Avrupa pazarına erişme imkânı yaratıyor.

Bununla birlikte, ilk partiye ilişkin anlaşmanın henüz kesinleşmemiş olması ve daha büyük siparişin test sonuçlarına bağlanması, sürecin tamamlanmış bir tedarik anlaşması olarak değerlendirilmesini engelliyor. Bars’ın Alman ordusunun envanterine girip girmeyeceği ve üretimin hangi ölçekte genişleyeceği önümüzdeki dönemde netleşecek.

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