İran’dan Almanya’ya uyarı: Tüm askeri üs ve tesisleriniz hedef olur

İran’ın Fars haber ajansı, Tahran’ın Berlin’e İran'a karşı savaşa açıkça katılması halinde bölgedeki tüm askeri üs ve tesislerinin meşru savunma hedefleri haline geleceğini bildirdiğini duyurdu.

Ajansın güvenlik ve savunma muhabirinin edindiği bilgilere göre mesaj, Almanya'ya çeşitli kanallar aracılığıyla ulaştırıldı ve Berlin'in artan "İran karşıtı çabalarının" ardından geldi.

Haberde ayrıca İran’ın Almanya'ya, asılsız iddialarla ülkede yaşayan İranlıları taciz etmeyi bırakması çağrısında bulunduğu bildirildi.

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Almanya ülkede yaşayan bazı İranlıları casusluk ve saldırı planlarıyla suçlayarak İran'ın Berlin Büyükelçisi Mecid Nili'yi Dışişleri Bakanlığı’na çağırmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı ise Almanya’nın Tahran'daki büyükelçisini çağırarak İran’ı hedef alan "asılsız suçlamaları" protesto etmişti.

Cuma günü İstanbul'da bir araya gelen, E3 olarak bilinen Fransa, Almanya ve İngiltere dışişleri bakanlarının ABD'nin İran'a yönelik savaşında diplomasinin aciliyetini vurgulamasının ardından İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi yaptığı açıklamada diplomasinin bir halkla ilişkiler faaliyetine indirgenemeyeceğini belirtmişti. Bekayi E3'ü ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırganlığı karşısında sessiz kalmakla, İsrail'e her alanda destek vermekle ve İran'ın nükleer dosyasına yönelik yıkıcı yaklaşımlarıyla eleştirmişti.

Bekayi ayrıca X hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya'da Merz hükümetinin ikiyüzlülüğüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullanmıştı:

Haziran 2025: Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'in İran'a yönelik saldırganlığı hakkında şunları söylemişti: "Bu, İsrail'in hepimiz adına yaptığı kirli bir iş." Ekim 2026: Almanya Dışişleri Bakanı (ve diğerleri) İran'a yönelik yeni saldırılara karşı uyarıda bulunuyor ve önlenmesi gerektiğini vurguluyor…”

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