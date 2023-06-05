Almanya: Türk vatandaşlarına geçen yıla göre 40 bin daha fazla Schengen vizesi verildi

Schengen vizesiyle ilgili başlayan tartışmaların ardından açıklamada bulunan Almanya Dışişleri Bakanlığı, Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 40 bin daha fazla Schengen vizesi başvurusunun onaylandığını söyledi.

BBC Türkçe'den Adnan Ağaç'ın haberine göre; Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün paylaştığı verilerde, 2023 yılının Ocak-Mayıs döneminde Türk vatandaşlarına yaklaşık 100 bin Schengen vizesi ve 18 bin ulusal vize verildiği belirtildi.

2022 yılının aynı döneminde ise 60 bin Schengen vizesi ve 16 bin ulusal vize verilmişti.

Ancak söz konusu dönemde yapılan toplam vize başvuru sayısı ve ret oranlarıyla ile ilgili bilgi paylaşılmadı.

Vize başvurularında ret oranları arttı mı?

Alman medyasında daha önce çıkan haberlerde, Almanya temsilciliklerine Türkiye’den yapılan vize başvurularında ret oranlarının yüzde 20’lere ulaştığı belirtilmişti.

Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı olan Avrupa Komisyonu’nun Schengen vizesine dair paylaştığı yıllık istatistiklerde de Türkiye’den yapılan başvurularda ret oranının arttığı görülüyor.

Bu verilere göre, 2017’de Türkiye’den yapılan Schengen vizesi başvurularının yüzde 6,5’i reddedilirken, 2022’ye gelindiğinde bu oran yüzde 15,7’ye çıkıyor.

Türkiye’den Almanya’ya yapılan Schengen vizesi başvurularında ise ret oranı 2022’de yüzde 20’nin üzerine çıkmış durumda. Alman medyasında paylaşılan istatistiklerde bu oranın 2014 yılında yüzde 6 civarında olduğu belirtiliyor.