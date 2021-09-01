Almanya sel mağdurlarına toplam 30 milyar avro destek ayırdı

Almanya'da hükümet iki ay önce ülkenin batısını felç eden selden etkilenen kasabalardaki evleri, işyerleri ve altyapıyı yeniden inşa etmek için 30 milyar avroluk fonu onayladı.

Maliye Bakanı ve Şansölye Yardımcısı Olaf Scholz Çarşamba günü planı açıklayarak, ihtiyaç zamanlarında dayanışmanın "ülkeyi güçlü ve yaşamaya değer kılan şey" olduğunu söyledi. Scholz, 2021 Kalkınma Yardımı Fonu'nun, özellikle sel hasarına daha az duyarlı yeni yapılar oluşturmak amacıyla yeniden inşa için para dağıtacağını söyledi.

Fonların çoğu, hasarın en şiddetli olduğu Rheinland-Pfalz ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletlerine gidecek.

Almanya'da haftalarca süren şiddetli yağışların nehirlerin taşmasına, bazı yolları ve binaların tamamen yerle bir olmasına neden olmuştu. Sellerde 180'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Toprak kaymaları, uzun demiryolu raylarını kapladı ve on binlerce kişi elektriksiz kaldı.

Hükümet, afet yardım fonunun en çok etkilenen kasabalarda, ev sahiplerinin, işletmelerin ve diğer kurumların zarar maliyetinin yüzde 80'ine kadar tazmin edeceğini açıkladı.

Scholz, paranın ne kadar sürede kullanıma sunulacağını netleştirmedi. Yasanın ilerleyen zamanlarda Alman üst meclisi Bundesrat'tan onay alması gerekiyor.