Almanya Savunma Bakanı Lambrecht'ten Erbil'e ziyaret

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht bugün resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

IKBY Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Almanya’nın Irak ve Kürdistan Bölgesi ile ilişkileri ve karşılıklı işbirliği konularının yanı sıra, "terörle mücadele", IŞİD tehdidi, Alman askeri kuvvetlerin Irak ve Kürdistan Bölgesi’ndeki görevleri ile bölgedeki durum masaya yatırıldı.

Yeni görevinden ötürü Bakan Lambrecht’i tebrik eden Barzani, ziyaretin Irak’ın içinde bulunduğu hassas süreçte gerçekleşmesini önemli olarak nitelendirdi.

"Terörle mücadele"de Irak ve Kürdistan Bölgesi’ne desteğinden ötürü Alman hükümetine teşekkürlerini ileten Barzani, "IŞİD tehdidinin sona ermediğini, terörün bitilmesi için sadece askeri değil, siyasi adımların da gerektiğini" söyledi.

Barzani, "Irak ve Kürdistan Bölgesi’ne siyasi, askeri ve insani yardımların yanı sıra, özellikle de savaş kurbanlarına, Ezidi ve Hristiyanlara yaptığı yardımlardan ötürü" Almanya halkına, hükümet ve parlamentosuna teşekkür etti.

Ülkesinin Irak ve Kürdistan Bölgesi’ne desteğini yineleyen Lambrecht, iki taraf arasındaki ilişkilerin geleceğinden ümitli olduğunu dile getirdi.

Rudaw'ın aktardığına göre Lambrecht "IŞİD’in yenilgiye uğratılmasında Peşmergenin aldığı rolden ve ödediği bedellerden" övgüyle söz etti.

İkinci yurtdışı gezisi

Bir ay önce görevine başlayan Sosyal Demokrat Parti üyesi Christine Lambrecht, ayrıca Almanya’nın Erbil Başkonsolosluğu’nu da ziyaret edecek. Öte yandan Christine Lambrecht'in bölgeye ziyareti, yurtdışına yaptığı ikinci ziyaret niteliğinde.