Almanya özel vize prosedürünü sonlandırıyor

Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği, 6 Şubat depremlerinin ardından Türk vatandaşlarına verilen vizelere ilişkin açıklama yaptı.

Büyükelçilik sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

“Şubat başında Türkiye’de gerçekleşen yıkıcı depremin hemen ardından Almanya depremden etkilenen Türk vatandaşlarının hızlı bir şekilde vize almasına imkân tanıdı. O zamandan beri, yaklaşık 12 bin özel vize verildi. Birçok insan bu sayede geçici olarak Almanya’daki yakınlarının yanına barınabildi. Bu başarılı uygulamanın yürürlüğe girmesinden yaklaşık altı ay sonra bu prosedürü sonlandırıyoruz ve 6 Ağustos’tan itibaren eski prosedüre dönüyoruz.”