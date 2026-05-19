Almanya, NATO Zirvesi öncesi Türkiye'ye Patriot sistemi ve asker gönderiyor

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.

Almanya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Husum kentinde görev yapan yaklaşık 150 Alman askeri, Haziran sonundan Eylül ayına kadar Patriot füze savunma sistemiyle birlikte Türkiye’de konuşlandırılacak.

Bakanlığın Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Alman Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr), bu sistem NATO'nun güneydoğu kanadındaki entegre hava savunması. Alman görev gücünün bölgedeki ABD'li birliğinin yerini alacağı ifade edildi.

'Almanya NATO içinde daha fazla sorumluluk üstleniyor'

Konuyla ilgili Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, "Almanya NATO içinde daha fazla sorumluluk üstleniyor" dedi. "Alman askerlerinin Türk ve Amerikan ortaklarıyla yürüttüğü yakın işbirliğinin, müttefikler arasındaki koordinasyonun göstergesi olduğunu" savundu.

Ankara'daki NATO zirvesi: 'Türkiye ile mümkün olan en yakın koordinasyon içinde olmak önemli'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da resmi ziyarette bulunmak üzere Almanya'daydı. Ardından Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Bakan Fidan ile ortak basın toplantısında konuştu.

Bu yılki NATO Zirvesi'ne işaret eden Wadephul, "Bu yıl temmuz ayında Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi, Türkiye'yi İttifakın daha da güçlendirilmesi için kilit bir konuma getiriyor" dedi. Wadephul, Türkiye'nin "mükemmel ev sahipliği yapacağından emin olduğunu" vurgulayarak, zirvede ABD ile Avrupa arasındaki yük paylaşımının yeniden düzenlenmesinin görüşülmesi gereken konulardan biri olacağına inandığını kaydetti.

Toplantıda, ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri, güvenlik politikaları, Ukrayna savaşı ve İran'ın çerçevesindeki gelişmeler gibi bölgesel ihtilaflarının da ele alındığını aktaran Wadephul, "Türkiye, yalnızca coğrafi yakınlığı nedeniyle değil, aynı zamanda büyük siyasi ve ekonomik önemi nedeniyle de bu çatışma bölgeleri üzerinde potansiyel olarak önemli bir etkiye sahiptir" değerlendirmesinde bulundu.

Wadephul, bu nedenle Almanya için tüm bu konularda "Türkiye ile mümkün olan en yakın koordinasyon içinde olmanın önemli olduğunu" söyledi.

İsveç'te bu hafta NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın düzenleneceğine işaret eden Wadephul, "Mesajımız net. İttifakımız sarsılmaz ve söz ile eylemde birlikte duruyoruz" diye konuştu.