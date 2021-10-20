Almanya merkezli Mahle 7 bin 600 işçiyi işten çıkartıyor

Koronavirüs pandemisinin ekonomik etkileri tüm dünyada hissedilmeye devam ediyor. Pek çok otomobil fabrikasında yaşanan çip ve parça tedariği sorunları nedeniyle üretimin durması veya yavaşlamasına ek olarak üretim ve ARGE çalışmalarının son yıllarda elektrikli araçlara kayması, otomotiv sektörüne bağlı yan sektörleri de etkilemeye başladı. Mercedes-Benz'in üreticisi Daimler'de geçtiğimiz süreçte yaşanan küçülmeye bağlı olarak, firmanın baş tedarikçisi, otomobil parçaları üreten Stuttgart merkezli olan Mahle, 7 bin 600 işçiyi işten çıkarmayı planlıyor.

19 Ekim tarihinde IG Metall sendikasının çağrısıyla firmanın genel merkezi önünde bir araya gelen binden fazla işçi, işten çıkarılmaya karşı büyük bir eylem yaptı. Sendikanın Mahle temsilcisi Liljana Culjak yaptığı açıklamada işçilerin elektrikli araçlarda da kullanılan soğutma ve klima sistemleri ürettiklerini, patronların pandemiyi fırsat olarak kullandıklarını belirtti. Açıklamada işten atılan işçilerin yerine işgücünün ucuz olduğu başka yerlerde yeni işçiler alınacağını, bu sebeple küçülmenin yalnızca daha fazla kâr için bir bahane olarak kullanıldığı belirtildi.