Almanya Merkez Bankası Başkanı enflasyonun son 70 yılın zirvesine çıkacağını söyledi

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, ülkede enflasyonun son 70 yılın zirvesine çıkabileceğini, çift haneli enflasyonun görülmesinin uzak bir ihtimal olmadığını söyledi. Nagel, enerji krizi dolayısıyla ortaya çıkan tabloda resesyon riskine rağmen faiz oranlarını artırmaya devam edeceklerini de dile getirdi.

Rheinische Post'a konuşan Bundesbank Başkanı Nagel, Rusya'nın gaz arzını kısıtlaması nedeniyle enerji fiyatlarındaki son artışın, sonbahar aylarında ülkedeki enflasyonu yüzde 10'un üzerine çıkaracağını ve bu etkinin gelecek yıl da devam edeceğini açıkladı.

Nagel, "Enflasyon sorunu 2023'te ortadan kalkmayacak. Tedarik darboğazları ve jeopolitik gerilimlerin devam etmesi muhtemel. Bu arada Rusya gaz arzını büyük ölçüde azalttı ve doğal gaz ve elektrik fiyatları beklenenden fazla arttı" dedi.

Enerji krizi ve kuraklık

Enflasyonun önceden tahmin edilenden daha yüksek olması ve gelecek yıl da bu durumun devam etme ihtimalinin arttığını sözlerine ekleyen Nagel, 2023 için hedeflenen yüzde 4,5'lik enflasyon tahminin boşa düşeceğini dile getirdi.

Nagel, "Örneğin, uzun süreli düşük su seviyeleri nedeniyle daha fazla teslimat sorunu eklenirse, yılın ikinci yarısı için ekonomik beklentiler daha da kötüleşecektir. Enerji krizi derinleştikçe, önümüzdeki kış muhtemelen bir durgunluk görünüyor" diyerek Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava ve kuraklık krizinin de ekonomiyi kötü yönde etkilediğini bildirdi.

Almanya faiz artışına devam edecek

Almanya Merkez Bankası Nagel, faiz belirleme komitesinin 8 Eylül'de yapacağı toplantıda da faiz artırım politikasını devam etmesini beklediğini söyledi. Nagel, "Faiz artışı genel olarak bekleniyor. Ama ortaya bir oran atmak istemiyorum" yorumunu yaptı.

Almanya'da geçen ay enflasyon yüzde 8,5 ile son 40 yılın zirvesini görmüştü.

Almanya'da ekonomik krizin devam etmesi halinde, ülkedeki enflasyon oranının 1951'den beri ilk kez çift haneleri görmesi bekleniyor.