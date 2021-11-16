Almanya, Kuzey Akım 2'nin sertifikasını dondurdu

Almanya Federal Hatlar Kurumu, Almanya-Rusya arasındaki doğalgaz boru hattı projesi olan Kuzey Akım 2'nin sertifikasını dondurdu.
Kurum tarafından yapılan açıklamada, boru hattının Almanya'daki bölümünün "bağımsız iletim operatörü" koşullarını karşılayamadığı belirtildi.
Kurum, "Operatör ancak Alman hukuku altında yasal forma bürünürse projeye sertifika sağlanabilir" ifadelerini kullandı.
Kurum yetkilileri, sertifikanın temel varlıklar ve insan kaynaklarının bağlı şirkete aktarılmasına dek dondurulmuş kalacağını söyledi.
İsviçre merkezli Kuzey Akım 2 AG şirketi, boru hattının Almanya bölümü için Alman hukuku altında bir bağlı şirket kurmayı planlıyor.