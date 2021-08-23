Almanya: Kabil Havalimanı için ABD, Türkiye ve Taliban ile görüşüyoruz

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Afganistan'da Kabil Havalimanı'nı açık tutmak için "ABD, Türkiye ve diğer ortaklarıyla" görüştüklerini söyledi. Berlin'de gazetecilere yaptığı açıklamada Maas, ayrıca bu konuda Taliban ile de görüştüklerini kaydetti.

Mass yarınki G7 liderleri toplantısında Kabil Havalimanı'ndaki tahliyelerin 31 Ağustos'tan sonra sürüp sürmeyeceğinin de görüşülmesi gerektiğini kaydetti.

Ülkesinin 31 Ağustos sonrası Kabil Havalimanı'nın açık kalmasıyla ilgili "seçenek arayışında" olduğunu kaydeden Maas "ABD, Türkiye ve diğer ortaklarla Kabil Havalimanı'nın sivil operasyonlarının tahliyelere imkan verecek şekilde kolaylaştırılması amacıyla görüşüyoruz. Aynı zamanda Taliban ile bu konuda konuşmaya devam etmemiz gerekiyor ve yaptığımız da bu" diye konuştu.

Maas, havalimanının 31 Ağustos'tan sonra güvenlik garanti edildiği takdirde açık kalacağını ifade etti.

Bugün Kabil Havalimanı dışında Afgan "muhafızlar" ile Almanya ve ABD askerlerinin de dahil olduğu bir çatışma çıkmış, bir Afgan "muhafız"ın öldüğü bildirilmişti.

Maas "Havalimanındaki durum geçtiğimiz saatlerde daha da kaotik bir hal aldı. Durum tehlikeli olmaya devam ediyor" dedi.