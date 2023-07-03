Almanya Ekonomi Uzmanları Konseyi Başkanı: Her yıl 1,5 milyon göçmene ihtiyaç var

Almanya'da Ekonomi Uzmanları Konseyi Başkanı, Almanya'nın kalifiye iş gücü açığını kapatabilmek için yılda 1,5 milyon göçmene ihtiyacının olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi

Alman hükümetinin Ekonomi Uzmanları Konseyi Başkanı ve Münih Ludwig-Maximilian Üniversitesi Öğretim Üyesi Monika Schnitzer, Süddeutsche Zeitung'a yaptığı açıklamada, yeni nitelikli iş gücü yasasını doğru yönde atılmış bir adım olarak niteledi ancak daha fazlasına ihtiyaç bulunduğunu kaydederek, "Örneğin göçmenlerin cesaretini kırmayan ancak hizmet sunan yabancılar daireleri. Yabancı profesyonellerden her iş için Almanca bilmelerini talep etmemeliyiz. Bunun yerine yabancılar dairesi çalışanlarının İngilizce bilmesini sağlamalıyız" görüşünü paylaştı.

Schnitzer, "Almanya'nın her yıl 400 bin kişilik yeni kalifiye iş gücüne sahip olabilmesi için yılda 1,5 milyon göçmene ihtiyacı var" değerlendirmesinde bulundu. (AA)

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