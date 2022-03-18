Almanya Dışişleri Bakanı: Arz açıkları daha fazla çatışmaya yol açacak

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna'daki savaştan kaynaklanan arz açıklarının şiddetli olacağını ve ekonomisi zayıf olan ülkelerde "daha fazla çatışmaya yol açacağını" belirtti.

Sputnik'in haberine göre, Almanya'nın, aynı değerleri paylaşmasa bile "otoriter rejimlerle teması sürdürmesi" gerektiğini söyleyen Baerbock, ekonomi ve enerji çıkarları konusunda "sessiz kalmaması gerektiğini" savundu.

Baerbock, yeni ulusal güvenlik stratejisini sunarak, önümüzdeki aylarda yeni bir Çin stratejisinin çalışacağını da sözlerine ekledi.