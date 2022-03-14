Almanya artık Ukrayna'ya sağlanan silahlar konusunda bilgi paylaşmayacak

Almanya Ukrayna'ya hangi silahları ne yollarla sağladığı konusunda bilgi vermeme kararı aldı.

Almanya hükümeti sözcüsü Wolfgang Buechner bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, Almanya'nın "güvenlik risklerini önlemek için" Ukrayna'ya hangi silahların nasıl tedarik edildiğine dair daha fazla bilgi açıklamayacağını duyurdu.

Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Arne Collatz da Rusya'nın hedefinin Ukrayna'nın tedarik rotasını kesmek ve savunmasını zorlaştırmak olduğunu savunarak "Bunu kolaylaştırmak istemiyoruz" dedi.

Almanya Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise ülkenin otoyollarındaki kameraların güvenlik gerekçesiyle devre dışı bırakıldığı bildirildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Almanya Ukrayna'ya tanksavar füzeleri gibi ağır silahlar dahil silah tedariki kararı almıştı.

Almanya 35 adet F-35 almayı planlıyor

Öte yandan Olaf Scholz'un liderliğindeki Sosyal Demokrat-Yeşiller-Hür Demokratlar hükümetinin Alman parlamentosuna gönderdiği bütçe tasarısında askeri harcamalar rekor kırdı. 50 milyar Avroluk savunma bütçesine Alman ordusunun modernleştirilmesi için 100 milyar Avroluk ilave fon da eklendi.

Bu kapsamda Almanya Savunma Bakanlığı, ABD'den 35 adet F-35A savaş uçağı alma niyetini beyan etti.