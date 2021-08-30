Almanya Dışişleri Bakanı: Afganistan'daki krize ilişkin Çin ve Rusya'yla da görüşülmeli

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Afganistan'daki tahliye krizine ilişkin diğer ülkelerle birlikte Rusya ve Çin'le görüşülmesi gerektiğini söyledi.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yaptığı ziyaret sırasında konuşan Maas, "Tüm önemli uluslararası aktörler, Afganistan meselesine ilişkin yapılan müzakere çemberinde yer almalıdır. Rusya ve Çin de bu çembere dahil edilmelidir" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün yaptığı açıklamada, Kabil'de tahliye edilecekler için güvenli bölge oluşturulmasına yönelik bir BM tasarısı için Almanya ve İngiltere'yle birlikte bir çalışma yürüttüklerini söylemişti.