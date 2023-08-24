Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Ahmet Altan ve Osman Kavala mesajı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, katıldığı bir etkinlikte yaptığı sürgün temalı konuşmasında, Almanya'nın "siyasi zulme uğrayanlar"a karşı sorumluluğu olduğunu söyledi.

DW’deki habere göre, nasyonal sosyalist dönemde aralarında ülkenin en iyi sanatçı ve entelektüellerinin de olduğu çok sayıda Alman'ın ülkesini terk etmek zorunda kaldığını söyleyen Steinmeier, "Yabancı üniforma içindeki vatanseverler" olarak nitelendirdiği bu isimlerin çoğunun Müttefik ülkelerin gizli servislerine hizmet ettiğini ve Almanya'nın Nazi diktatörlüğünden kurtarılmasına yardımcı olduğunu dile getirdi.

Günümüzde Almanya'yı kendilerine sığınabilecekleri bir yer olarak görenler içinde de çok sayıda sanatçı ve ülkesi için mücadele eden isimler olduğunu belirten Steinmeier, Türkiye ve Belarus'ta gazeteciler ile insan hakları için mücadele eden kişilerin tutuklanmasını da eleştirerek, "Örneğin Türkiye'de ülke dışına çıkamayan ya da cezaevinde olan Ahmet Altan ve Osman Kavala'yı anıyoruz. Sadece adalet, özgürlük ve demokrasi çağrısı yaptığı için Belarus'ta hapsedilen Maria Kolesnikova'yı ve Belarus’ta aynı nedenlerle hapiste olan diğer pek çok kişiyi anıyoruz" ifadelerini kullandı.