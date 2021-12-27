Almanya Covid-19 kısıtlamalarını sertleştiriyor

Almanya'nın birçok bölgesinde 'Omikron' varyantının yayılmasını yavaşlatmak amacıyla yeni kısıtlamalar devreye giriyor.

Spor salonlarından yüzme havuzlarına, gece kulüplerinden sinemalara kadar birçok tesis pazartesi gününden itibaren daha erken kapanma saatleriyle karşı karşıya kalacak.

Öte yandan yeni yıl için havai fişek gösterileri de yasaklanmış durumda.

Şimdiye kadar aşı olmayanlaraysa daha ağır kısıtlamalar uygulanacak. Bayram etkinlikleri için aşılanmış veya iyileşmiş olanlar için en fazla 10 kişiyle özel toplanmalara izin varken aşılanmamış kişilerin hane başına en fazla iki harici kişinin davet etmelerine izin veriliyor. 14 yaşından küçük çocuklar kotadan muaf tutuluyor.

Neredeyse bir yıl önce uygulamaya konan maske takma zorunluluğu mağazalarda ve toplu taşıma araçlarında devam ederken erişimin yalnızca aşılanmış kişiler için mümkün olduğu yerlerde aşı sertifikası gösterme zorunluluğu devam ediyor.

Almanya'da aşı izni çıkan nüfusun yaklaşık yüzde 71'inden azı şu ana kadar iki doz aşı oldu ve %36'dan biraz daha azı takviye dozu aldı.

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Noel'den önce aşıların 7 Ocak'a kadar nüfusun yüzde 80'ine ulaşması için bir hedef belirledi. Ancak hükümet Pazartesi günü, programın gerisinde olduğunu ve son tarihi Ocak ayının sonuna kadar uzatmak zorunda kalacağını kabul etti.