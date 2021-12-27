Yunanistan'da yeni kısıtlamalar geliyor

Yunanistan'da hükümetin Omikron varyantının yayılmasını kontrol altına almak için açıkladığı yeni önlemlere göre, eğlence mekanlarının gece yarısı itibariyle kapanması gerekiyor ve kamu sektörlerindeki çalışanların yarısının evden çalışması şartı geliyor.

Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, yeni önlemlerin 3-16 Ocak tarihleri ​​arasında yürürlüğe gireceğini söyledi.

Yeni tedbirlerin öne çıkan kısımları şöyle:

Önlemler, süpermarketlerde, toplu taşıma araçlarında ve yiyecek içecek personeli için KN95/FFP2 tipi maskelerin takılmasını veya cerrahi maskelerin çift halinde kullanımını zorunlu hale getiriyor.

Öte yandan eğlence mekânları gece 12'den sonra kapatılırken ayakta müşterilere izin verilmeyecek ve bir masayı en fazla altı kişi paylaşabilecek. Bir mekanın önlemleri ihlal ettiği tespit edilirse, müzik yayınları durdurulacak.

Spor stadyumlarında, girişler bin-iki bin seyirci sınırı ile genel kapasitenin yüzde 10'u ile sınırlı olacak, ihlaller, etkinliklerin seyircisiz yapılması yoluyla cezalandırılacak.

Huzurevlerine yapılan ziyaretler, önceki 48 saat içinde bir PCR metni gerçekleştirmiş kişilerle sınırlı olacak.

İşyerinde, personelin yarısının uzaktan çalışması gerekecek ve kademeli vardiyalar yeniden başlatılacak, kesin yüzde iş koluna göre belirlenecek.

Okullarda, tüm öğrenci gezileri bir sonraki duyuruya kadar askıya alınacak, önümüzdeki günlerde eğitimle ilgili bir toplantı daha yapılacak.

Yunanistan bugün 9 bin 284'le rekor sayıda koronavirüs vakası kaydetti.