'Almanya Çin konusunda gerili bir ip üzerinde yürüyor'

Çin Başbakanı Li Qiang, göreve gelmesinden bu yana ilk dış ülke ziyareti olarak dün Almanya başkenti Berlin'e gitti. Li, bugün Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile iklim ve sürdürülebilirlik gibi başlıklarda görüşecek.

Çin Başbakanı'nın Almanya ziyaretinin yankıları sürerken, Almanya'nın Çin'le kurmaya çalıştığı dengeli ilişkiler uluslararası basının gündeminde ilk sıraya yerleşti.

Avrupa merkezli Euroactiv sitesine konuşan Alman Dış İlişkiler Konseyi'nin (DGAP) Jeopolitik Merkezi başkanı Claudia Schmucker, bugün yapılacak görüşmelerin, Almanya'nın dengeli tutumuna ilişkin bir "sınav" olacağını söyledi.

Schmucker, "Almanya burada hem Çin'le ayrışmayarak hem de önündeki riskleri de çok azaltmayarak gerçekten bir gerili ip üzerinde yürüyor. Almanya, aynı zamanda hem Çin'le güçlü ticari ilişkileri koruyor, hem de Amerikalılara doğru yönelmeye devam ediyor" dedi.

Almanya'nın Çin'e ticari bağımlılığı

Almanya, 2018 yılında yapılan son görüşmelerde, Çin'e dönük daha eleştirel tavır göstermişti. Öte yandan, Almanya, yüzde 45,1'lik ithal oranıyla ticari olarak Çin'e büyük ölçüde bağımlı durumda.

Almanya'nın geçtiğimiz hafta sunduğu ulusal güvenlik stratejisinde Çin'e dönük dengeli ilişkiler kurma konusunda birtakım mesajlar barınıyordu. Scholz, yaptığı açıklamada, Çin'le ilişkilerde ayrışma istemediğini, onun yerine riskleri azaltma eğilimini arzuladığını ifade etmişti.

SPD ile Yeşiller, Çin konusunda anlaşamıyor

Çin'e yaklaşım konusunda Almanya'nın hükümet ortaklarından ise farklı sesler yükseliyor. Koalisyonda yer alan Yeşiller partisi, Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPD) Çin'e dönük dengeli yaklaşımına dair rahatsızlığını gizlemiyor. Yeşiller, Tayvan ve Ukrayna konusunda Çin'e yönelik sert eleştirilerini sürdürürken, SPD üyesi Seeheimer Kreis, Yeşiller'i "Çin'e ilişkin dış ve ekonomi politikalarına tek boyutlu bakmakla" suçlamıştı.