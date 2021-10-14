Almanya basını: Volkswagen 30 bin kişiyi işten çıkaracak

Almanya basınında, otomotiv şirketi Volkswagen'in 30 bine yakın işçiyi işten çıkarma ihtimaline dönük iddialar yer alıyor.

Söz konusu iddia, dün Alman Handelsblatt gazetesinde gündeme gelirken, şirketin CEO'su Herbert Diess, işten çıkarma iddialarına ilişkin gazeteye açıklamada bulundu.

Gazete, Diess'in Avusturya'da yapılan şirket toplantısında şirketin Wolfsburg kentindeki genel merkezin "daha etkili ve hızlı" işlemesi ve ABD'li Tesla şirketiyle "daha sıkı rekabet" edilmesi gerektiğini söylediğine ilişkin iddiaları hatırlatırken, Diess, bu sözlerinin iş pozisyonlarına doğrudan yansımayacağını söyleyerek işten çıkarma iddialarını yalanladı.

Diess, "Wolfsburg'u düşününce aklıma işten çıkarma gelmiyor, beraber nasıl çalışabileceğimiz geliyor" diye konuştu.

Handelsblatt gazetesi, dün yayınladığı haberde, Diess'in, Volkswagen yönetim kuruluna gelecek Eylül ayına kadar şirketin Almanya'da 30 bin kişiyi işten çıkarabileceğini söylediğini iddia etmişti.

Şirketin yönetiminden isimler de, yaptıkları açıklamada, işten çıkarmaların gündem de olmadığını, şirketin "mikroçip tedarik krizi, Volkswagen'in kâr hedefleri ve Tesla'yla rekabet" başlıklarının ana gündemi oluşturduğunu ifade etti.