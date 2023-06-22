Almanya Başbakanı Scholz'dan Erdoğan'a çağrı: 'İsveç'e NATO üyeliği yolunu açın'

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İsveç'in NATO'ya katılımını onaylaması için "yolu açması" çağrısında bulundu.

Scholz, parlamentoda yaptığı konuşmada Erdoğan'a seslenerek "Zirve masasında yeni üye olarak Finlandiya'nın yanında İsveç'in de oturması gerektiğine inanıyorum. Ve yeniden Türkiye'nin Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'a, geçen yıl hep birlikte karar verdiğimiz şekilde bunun yolunu açması için çağrıda bulunuyorum" dedi.

Euronews'un aktardığına göre Scholz 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın Vilnius kentinde yapılacak olan NATO Zirvesi'nde ittifakın Ukrayna'nın savunma kapasitesinin güçlendirmesi gerektiğini savunarak ülkesinin savunma harcamalarını arttırma sözünü tekrarladı.

"Federal ordunun nihayet ihtiyaç duyduğu teçhizata kavuşmasını sağlayacağız" diyen Scholz, ülkesinin önümüzdeki yıldan itibaren NATO'nun tavsiye ettiği üzere gayrisafi milli hasılasının yüzde 2'sini askeri harcamalara ayırma hedefini başaracağını belirtti.